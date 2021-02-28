ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالسعدية البحرية في دمياط

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:53 م
ندوة تعريفية
ندوة تعريفية
Advertisements
زينب الزغبي
أطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص وإدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام محافظة دمياط، ندوة بمقر نادى المرأة بالوحدة الصحية بقرية السعدية البحرية بمركز كفر سعد ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية ممثلة فى الإدارة الصحية بكفر سعد.

هذا وقد تضمنت محاور هذه الندوة التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بمركز كفر سعد وكذا عرض الأهداف التى تستهدفها المبادرة لرفع كفاءة وتطوير الريف المصرى، هذا بالإضافة إلى التعريف بدور صندوق التنمية المحلية من خلال منح قروض بفائدة قدرها ٦٪.

وأوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط ان المجلس يعمل على إصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد مع الاعفاء التام من غرامات التأخير ضمن محاور هذه المبادرة.

مؤكدة أنه يتم تنفيذ حملات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومحو الأمية وكذا التطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى إنطلقت اليوم وحتى الثالث من مارس فضلًا عن التوعية بالإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأيضًا استعراض دور المجلس فى التعريف بالشمول المالى من خلال إصدار كارت الفيزا بالتعاون مع البنوك المصرية وأهمية التمكين الاقتصادى للمرأة بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية.

اقرأ أيضا:


ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالسعدية البحرية في دمياط
ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالسعدية البحرية في دمياط
ندوة تعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالسعدية البحرية في دمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القومي للمرأة بالمنيا ينفذ دورات تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات

بتكلفة 4 مليارات جنيه.. تطوير 28 قرية في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

ننشر خطة تطوير 28 قرية بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

حياة كريمة تحقق أحلام مواطنى قرى كفر سعد في دمياط.. شاهد

القومى للمرأة يشارك فى المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية

قومي المرأة بالمنيا يستخرج بطاقات الرقم القومي لسيدات قرى العدوة

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

لميس الحديدي تعلق على تحرك الحكومة بخصوص قانون الشهر العقاري

الأهلي: نعاني من التحكيم وندعم الجهاز الفني واللاعبين لاستعادة مستواهم

نسل الأغراب .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحلام الجريتلي قبل وفاتها

الأهلي يعود سريعا ويدرك التعادل أمام طلائع الجيش برأسية آجايي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد

تعرف على فوائد الكاكاو مع القرفة