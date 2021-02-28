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توك شو

ناج من حادث غرق مركب كينج مريوط يروي لحظات الرعب.. فيديو

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:33 م
حادث غرق مركب كينج
حادث غرق مركب كينج مريوط
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محمد القاضي
أذاعت فضائية "دي إم سي"، تقريرا عن حادث غرق مركب كينج مريوط.

وشهد الفيديو أول ظهور لـ "عبدالرحمن"، لأحد الناجين من حادث غرق مركب كينج مريوط.

وقال "عبدالرحمن"،: "فجأة الموجة عليت لقيت المياه بتدخل في المركب من جوه، ومكنتش شايف حد كلهم نزلوا في المياه.. لقيت أختي بسمة مسكتها ولقيت محمد جايب أخويا بكر وابنه طلعنا قعدنا فوق المركب.. وبقينا ننادي ولقينا واحد جاي ركبنا معاه وخرجنا بره".

وعقب الإعلامية "إيمان الحصري"، مقدمة البرنامج، قائله: "هيظهر معانا لأول مرة واحد من أسر الضحايا الذي كتب له النجاة من الحادث".
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