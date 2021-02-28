الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط .. ورسوم التسجيل لا تزيد عن 2000 جنيه

أكد جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن المواطن الذي يتملك شقة بعقد إبتدائي وتكون الأرض التي تقام عليه العقار مسجلة يجوز فيها نقل تسجيل المباني من خلال رفع دعوة صحة ونفاذ العقد الإبتدائي للشراء، ويجوز ضبط العقد الإبتدائي حال وجود توكيل من مالك العقار.





وأضاف "ياقوت"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يستطيع نقل الملكية مباشرة من خلال دفع الرسوم المقدرة 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، بجانب ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لم يأتي أي تشريع جديد يخض قرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث إن الشهر العقاري ينتظر وثيقة التشريع التي سيبدأ العمل من خلالها.





وأشار إلى أنه وإذ كان العقار مخالف ويريد أن يتم تسجيل المواطن شقته الخاص في هذه الحالة لابد من وجود شهادة تصالح، موضحًا أنه ليس هناك اي مشكلة في تسجيل عقار بالمجتمعات العمرانية يتم إداع العقد في الجهاز، وتم إنشاء مكاتب ومأموريات داخل أجهزة المدن الجديدة للتيسير على المواطن وتنقل الملكية وليس له ضريبة التصرفات العقارية، متابعًا: "أراضي الدولة التي تم الوضع عليه وغير مقننة يتم التعامل من خلال وجود حيازة لـ15 عام يتم إجراء محضر تحقيق بالطبيعة ويتم التحقق من الوضع ويتم نقل الملكية، والإجراءات تأخذ سنه من العمل".