ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشهر العقاري: نقل الملكية يحتاج رفع دعوى صحة ونفاذ فقط .. ورسوم التسجيل لا تزيد عن 2000 جنيه

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:43 م
مصلحة الشهر العقاري
مصلحة الشهر العقاري
Advertisements
ندى رأفت
 أكد جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن المواطن الذي يتملك شقة بعقد إبتدائي وتكون الأرض التي تقام عليه العقار مسجلة يجوز فيها نقل تسجيل المباني من خلال رفع دعوة صحة ونفاذ العقد الإبتدائي للشراء، ويجوز ضبط العقد الإبتدائي حال وجود توكيل من مالك العقار. 

وأضاف "ياقوت"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه يستطيع نقل الملكية مباشرة من خلال دفع الرسوم المقدرة 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، بجانب ضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أنه لم يأتي أي تشريع جديد يخض قرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث إن الشهر العقاري ينتظر وثيقة التشريع التي سيبدأ العمل من خلالها.

وأشار إلى أنه وإذ كان العقار مخالف ويريد أن يتم تسجيل المواطن شقته الخاص في هذه الحالة لابد من وجود شهادة تصالح، موضحًا أنه ليس هناك اي مشكلة في تسجيل عقار بالمجتمعات العمرانية يتم إداع العقد في الجهاز، وتم إنشاء مكاتب ومأموريات داخل أجهزة المدن الجديدة للتيسير على المواطن وتنقل الملكية وليس له ضريبة التصرفات العقارية، متابعًا: "أراضي الدولة التي تم الوضع عليه وغير مقننة يتم التعامل من خلال وجود حيازة لـ15 عام يتم إجراء محضر تحقيق بالطبيعة ويتم التحقق من الوضع ويتم نقل الملكية، والإجراءات تأخذ سنه من العمل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

500 جنيه لـ 100 متر.. مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

تعديلات قانون الشهر العقاري .. إلزام الجميع بتسجيل الوحدات.. تعليمات لمنع التحايل.. والامتناع عن التسجيل عقوبته التنازل .. فيديو

«العدل» تنشر إنفوجراف يوضح رسوم تسجيل العقارات .. سداد 25٪ من قيمة الرسم عند رفع دعوى إثبات الملكية.. و2500 جنيه رسوم نقابة المحامين

سؤال برلمانى لـ رئيس مصلحة الشهر العقارى حول ضريبة التصرفات العقارية

أبرز 10 تصريحات لـ رئيس مصلحة الشهر العقاري حول تسجيل الوحدات السكنية

رئيس مصلحة الشهر العقاري يرد على أكاذيب الإخوان حول المبالغ الخيالية لتسجيل الشقق: من لا يرغب في تسجيل وحدته السكنية يلزم منزله

ترشيحاتنا

بعد شائعة خروج برص من فمه .. معجزة إلهية تنقذ رضيع المنوفية داخل مستشفى حكومي | صور

الزمالك في الصدارة والأهلي في الوصافة .. ترتيب الدوري المصري

صدمة جديدة لمرتضى منصور من القضاء الإداري

طالب ثانوي يخطط للنجاح بدون دخول الامتحان الإلكتروني .. و وزير التعليم يكشفه

بعد رؤيا الصعود للسماء.. نقيب القراء : التحقيق مع محمود الشحات أنور 20 مارس

السعودية تسمح بعودة طائرات بوينج 737 ماكس إلى أجوائها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة الزمالك.. أجرأ إطلالات ريهام عبد الغفور تكشف عن أناقتها

تصيب بأمراض القلب والشرايين.. احذر الجلوس لفترة طويلة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات هنا الزاهد المثيرة للجدل.. شاهد