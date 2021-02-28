قرار مفاجئ من حسام حسن قبل مواجهة إنبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته لمواجهة إنبي غدا " الأثنين "، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز .





وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في خوض التدريبات وتحقيق الفوز على إنبي من أجل تصحيح مسار ومصلحة الجماهير .





وفاجأ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الجميع بعودة صبري رحيل إلي قائمة المباراة استعدادا لمواجهة إنبي غدا بعد استبعاده من قائمة الفريق والمعسكر المغلق بعد تلقي الهزيمة القاسية من نادي أسوان بثلاثية مقابل هدف برفقة كل من "عماد السيد ومحمود رزق وخالد قمر ومحمد عطوة ".





وأعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة الفريق التي سيواجه بها نظيره انبي في الجولة الرابعة من مؤجلات الدوري الممتاز والمقرر اقامتها يوم الاثنين علي استاد الاسكندرية في الساعة الخامسة مساءً.





وتضم القائمة كلًا من: محمد صبحي، عمرو خليل، صبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، السيد سالم، مروان النجار، كريم يحيي، خالد الغندور، مروان عطية، احمد نبيل مانجا، حسام عاشور، فوزي الحناوي، عبدالغني محمد، صبري رحيل، عمار حمدي، احمد حجي، عبدالسميع، احمد راشد، عادل نيمار، اوكوي، محمد الصباحي، رزاق سيسيه.

ويغيب عن الفريق كلًا من: خالد قمر، محمود رزق، عطوة، عماد السيد، ، عمرو الميداني؛ لأسباب فنية، وكريم الديب للإصابة، وروماريو للايقاف.