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حوادث

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة في حادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

الأحد 28/فبراير/2021 - 11:10 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبدالحليم
أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أمناء شرطة، بإصابات مختلفة، اليوم الأحد، في حادث مروري لاصطدام سيارة شرطة "بوكس" بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي قرب قرية 2 بمركز سمسطا، وتم نقلهم لتلقي العلاج بمستشفى الفيوم العام.


تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري لاصطدام سيارة شرطة " بوكس" بعمود إنارة بالطريق الصحراوي الغربي قرب قرية 2 بمركز سمسطا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اسعافهم.


 وتبين أن المصابين هم: وائل خلف عوض الله، 35 سنة، مقيم مركز سمسطا، أمين شرطة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وعلي ربيع عبدالحليم، 41 سنة، أمين شرطة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، ومحمد كمال كامل، 46 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ببا، مصاب اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ووليد احمد محمد، 22 سنة، عامل، مصاب اشتباه كسر بالحوض، ومحمد سدح مصري، 40 سنة، عامل، مصاب جروح وكدمات، وعبدالعظيم فراج عمار، 40 سنة، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى.


تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.
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