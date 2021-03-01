بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور





حاول اللصوص سرقة كلبتي ليدي جاجا الفرنسيتين، وقاموا بإطلاق الرصاص الحي على راعي الكلاب الثمينة عند محاولة منعهم.





عثرت الشرطة على «رايان فيشر» في حالة خطيرة بعد محاربته اللصوص، وتم نقله إلى المستشفى نتيجة للهجوم.





ووفقًا للمصادر، فإن ليدي جاجا "تشعر بالفزع حيال ما حدث لريان وأرادت تعويضه والتأكد من الاعتناء به حتى تعافيه تماما"، وتقول بأنها مدينة له إلى الأبد على شجاعته.





فقد كان رايان يرعى حيوانات جاجا الأليفة المحبوبة أثناء عملها على فيلم جديد في إيطاليا.

قررت المطربة الأمريكية «ليدي جاجا» تعويض راعي كلابها بمبلغ 70 ألف جنيه استرليني (مليون ونصف جنيه مصري) تكلفة علاجه، للتضحية بنفسه من أجل إنقاذ كلابها حادث إطلاق النار.