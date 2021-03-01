ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من طقس اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:35 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
Advertisements
قسم الخارجي
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي، اليوم الاثنين، تحذيرا من الطقس المتوقع اليوم على جميع الأنحاء. 

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة الإثنين، على 7 مناطق، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال المركز في بيانه: "لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (جازان، عسير، الباحة)، وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق (نجران، الرياض، والشرقية)". 

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، فيتوقع أن تكون  الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18 و42 كم/ساعة، ماعدا مضيق باب المندب، حيث تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة بين 16-40 كم/ساعة. 

ومن الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 16 و38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد السعودية لسكان هذه المناطق

أمطار رعدية على تبوك والمدينة.. تحذير شديد من الأرصاد السعودية عن حالة الطقس اليوم

الأرصاد السعودية تحذر 6 مناطق من أمطار رعدية

طقس السعودية.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على بعض المناطق غدا

رياح نشطة وأمطار رعدية.. تحذير شديد اللهجة لـ الأرصاد السعودية

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

ترشيحاتنا

موسيماني يعلق على فوز الأهلي الصعب أمام طلائع الجيش

بعد آخر فستان.. إطلالات جريئة لـ جيهان خليل عرضتها للانتقاد.. شاهد

2.5 % ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري؟.. وزير العدل يرد

متى تصلي صلاة العشاء قضاء ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري

موقف العقارات المسجلة مسبقا والشقق المتصالح عليها من التسجيل الشهر العقاري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور

بمبلغ خيالي.. ليدي جاجا تعوض عاملا ضحى بنفسه لإنقاذ كلابها من القتل| صور

بدء توافد النجوم على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب.. صور