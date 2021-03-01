كلوب يكشف موقف أليسون و فابينيو من لقاء تشيلسي





وقال كلوب، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، :”أليسون وفابينيو أنا واثق من أنهما سيكونان مُتاحين”.

وتطرق كلوب للحديث عن ديوجو جوتا قائلًا :”بالنسبة لديوجو، فإنه كان معنا في الفندق، ولكنه شعر بإعياء وسمحنا له بالعودة للمنزل، الأمر يعتمد على سرعة تعافيه”.





وفاز فريق ليفربول على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 لبطولة الدوري الإنجليزي.





وبذلك الانتصار، رفع ليفربول رصيده للنقطة 43 في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز العشرين.

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول موقف الثنائي البرازيلي أليسون بيكر و فابينيو من المُشاركة في لقاء تشيلسي المُرتقب في الدوري الإنجليزي.