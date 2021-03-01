انتظام الامتحانات في جامعة العريش لليوم الثالث

تواصل كليات جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، عقد امتحانات نصف العام الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١م ، لليوم الثالث على التوالي في مختلف الكليات النظرية، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة طبقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الدكتور سعيد لافى رئيس الجامعة على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل الدخول الى لجان الامتحانات عن طريق الكواشف الحرارية وتعقيم الأيدى بالمطهرات، مع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب المواطنين داخل المدرجات.





ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش ورئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بها على انتظام الامتحانات واتباع كافة الإجراءات داخل لجان الامتحانات فى اليوم الثالث بالكلية.





وأشار إلى أنه حرص على تفقد اللجان قبل بدء الامتحانات للتأكد من تطهيرها وتعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين، كما تم تفقد اللجان بعد بدء الامتحانات للتشديد على ارتداء الطلاب للكمامات ومراعاة التباعد داخل اللجان، والتنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالاجراءات وعدم التجمع أمام اللجان بعد انتهاء الامتحانات.





وأكد على انتظام اللجان وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم الشكوى، مشيرا الى متابعته لانصراف الطلاب فى هدوء وعملية تطهير وتعقيم اللجان بعد انتهاء امتحانات اليوم ، على أن يتم استئناف تطهيرها وتعقيمها قبل بداية امتحانات اليوم التالى.





وقال الدكتور محمد فؤاد ،عميد الكلية، أنه تم استخدام نظام الامتحانات الجديد ( البابل شيت) باعتباره حل أفضل في هذه الظروف وهو ما تم اتباعه فى وضع الأسئلة بما يحقق مصلحة الأهالي والطلاب ، ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك ببدء الامتحانات والدراسة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م



وأضافت الدكتورة ايمان السراج وكيل كلية العلوم الزراعية البيئية لشؤون الدراسات العليا ، أن امتحانات الدراسات العليا تتواكب خلال الفترة المسائية وسط تواجد ادارة الدراسات العليا والمراقبين واستمرار المتابعة من جميع القائمين على الامتحانات وأعضاء الكونترول ، والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان أولا بأول حرصا على الممتحنين وأعضاء اللجان، واجراء الامتحانات على أكمل وجه.

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