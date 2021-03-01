«جين فوندا» تفوز بجائزة «سيسل بي دوميل» في جولدن جلوب

التزم الحاضرون في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 78 بالتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وظهر أحد المراسلين المتخصصين لتغطية الحفل على مسافة متر من الضيوف أثناء إجراء حوارات معهم على السجادة الحمراء.



