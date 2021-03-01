تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال سوسيداد

يستعد ريال مدريد لخوض مباراة مهمة، عندما يستضيف ريال سوسيداد، الإثنين، في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.
وداءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران وفريلاند ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش.
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز وماركو أسينسيو.
يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطة خلف برشلونة صاحب المركز الثاني.