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رياضة

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال سوسيداد

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:32 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

يستعد ريال مدريد لخوض مباراة مهمة، عندما يستضيف ريال سوسيداد، الإثنين، في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني.

وداءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، رافائيل فاران وفريلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز وماركو أسينسيو.

يُذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ونقطة خلف برشلونة صاحب المركز الثاني.

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