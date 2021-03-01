عميد معهد القلب السابق يقدم روشته غذائية لـ تجنب تصلب الشرايين

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، روشتة غذائية تساعد في الوقاية و تجنب الإصابة بـ تصلب الشرايين الذي أصبح يهدد صحة الكثير من الأشخاص نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة.





قال جمال شعبان في منشوره " أكثر من أكل الأسماك الدهنية أو تناول زيت السمك، وأكثر من زيت الزيتون طازجا لم تمسه النار ولا مانع من أكل البيض المسلوق واحدة أو اثنتين يوميًا، لا مانع من شرب اللبن كامل الدسم، وتناول منتجات الألبان كالجبن والقشدة والسمنة البلدي ولكن بإعتدال شديد لزيادة سعراتها الحرارية مما قد يزيد الوزن."





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تابع" وأفضل منتجات الألبان الزبادي والجبن المخمر كالجبن الازرق والرومي وحتى المش لإحتوائهم على بكتريا اللاكتوباسيلس lactobacillus المفيدة للجهاز الهضمي وللصحة عمومًا، وإمتنع تمامًا عن دهون اللحم وتوقف عن أكل الدهون المخلقة كاللانشون، ولا تدخل بيتك بتاتا السمن الصناعي وكل ما دخل فيه السمن الصناعي، وتوقف عن المحمرات في الزيوت والسمن الصناعي كالبطاطس الشيبس وغيرها."





كتب" أي زيت لمس النار أصبح مهدرجا مثل السمن الصناعي ، اللحوم الحمراء ينزع عنها الدهن ولا تزيد مرات تناولها عن مرتين أسبوعيا ً

توقف عن أكل اللحوم المخلقة كاللانشون والهوت دوجز والبلوبيف حتي تعيش بقلب سليم وشرايينً صحيحة."



