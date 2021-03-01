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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1-3-2021 بمحافظات مصر

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:24 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1- 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس دافئا على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وأن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  23

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

مطروح الصغرى 12 والعظمى 19
 
دمياط الصغرى 12 والعظمى 20

شبين الكوم  الصغرى 12 والعظمى 23
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22
  
بلطيم الصغرى 13 العظمى 22
  
السلوم الصغرى 09 والعظمى 19
 
سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
 
بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21
 
الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
 
الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
 
السويس الصغرى 12 والعظمى 23
 
العريش الصغرى 10 والعظمى 20
 
رفح الصغرى 10 والعظمى 20



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