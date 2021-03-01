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فن

نشرة الفن .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي .. و رامي يوسف يخسر جولدن جلوب

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:04 ص
شروق ابراهيم
نشر صدى البلد عددا من الاخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها في السطور التالية :

صدى البلدرامي يوسف يخسر جائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب.. تعرف على الفائز


اقتنص الممثل جيسون سوديكس جائزة أفضل ممثل كوميدي  في حفل توزيع جوائز جولدنجلوب في نسخته الـ 78 ، بعد منافسة شرسة مع الممثل المصري رامي يوسف.




صدى البلدبعد تتويجه في جولدن جلوب.. زوجة شادويك بوسمان توجه رسالة اليه


وجهت زوجة النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان، رسالة الى محبيه حول العالم ، بعد حصوله على جائزة افضل ممثل في حقل توزيع جوائز جولدن جلوب.



صدى البلدبعد الاشتراك معها في آخر أعمالها.. شيكو ينعى أحلام الجريتلي


نعى  الفنان هشام محمد الشهير بـ "شيكو"، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

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