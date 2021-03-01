نشرة الفن .. نجوم الفن ينعون أحلام الجريتلي .. و رامي يوسف يخسر جولدن جلوب

نشر صدى البلد عددا من الاخبار الفنية الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد ابرزها في السطور التالية :

صدى البلد: رامي يوسف يخسر جائزة أفضل ممثل في جولدن جلوب.. تعرف على الفائز





اقتنص الممثل جيسون سوديكس جائزة أفضل ممثل كوميدي في حفل توزيع جوائز جولدن. جلوب في نسخته الـ 78 ، بعد منافسة شرسة مع الممثل المصري رامي يوسف.













صدى البلد: بعد تتويجه في جولدن جلوب.. زوجة شادويك بوسمان توجه رسالة اليه





وجهت زوجة النجم العالمي الراحل شادويك بوسمان، رسالة الى محبيه حول العالم ، بعد حصوله على جائزة افضل ممثل في حقل توزيع جوائز جولدن جلوب.









صدى البلد: بعد الاشتراك معها في آخر أعمالها.. شيكو ينعى أحلام الجريتلي





نعى الفنان هشام محمد الشهير بـ "شيكو"، الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي توفيت مساء أمس عن عمر يناهز الـ 70 عاما.