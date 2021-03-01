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google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:29 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية فى القاهرة والجيزة اليوم، الاثنين 1-3- 2021،
وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذى يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.


وأظهر التطبيق سيولة مرورية على طرق القاهرة والجيزة، وكثافة متوسطة فى مطلع كوبري أكتوبر اتجاه المهندسين.


وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.


كشفت مصادر أمنية الحالة المرورية الصباحية على الطريق الدائري والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية اليوم.


ويشهد الطريق الدائري استقرارا مروريا على أغلب مناطقه مع ظهور كثافات مرورية متوسطة أعلى مناطق باسوس في القادم من الطريق الزراعي باتجاه إمبابة.


وتستقر الحركة المرورية بالطريق الدائري على مناطق بالمعادي والبساتين، حتى كورنيش النيل والمنيب والكونيسة.


كذلك يشهد الطريق كثافات مرورية متوسطة أعلى طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، مع استقرار الحالة على محور المريوطية وأعلى صفط اللبن وإمبابة والوراق، وكذلك المرج والسلام والقاهرة الجديدة.


ويشهد محور 26 يوليو استقرارا من الطريق الدائري وحتى الشيخ زايد بالاتجاهين، مع ظهور كثافات متوسطة أعلى مناطق ميدان لبنان.


وتستقر الحركة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي، وكذلك طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.


كما تستقر الحالة المرورية على طريق القطامية - العين السخنة، وطريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وأسيوط الغربي، والقصير - مرسى علم، وطرق جنوب سيناء.

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