بقيمة 850 مليون جنيه.. العاصمة الإدارية تجتذب استثمارا سعوديا جديدا

استطاعت العاصمة الإدارية الجديدة اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية من داخل وخارج مصر بفضل دعم الدولة للمشروع وقيامها بتنفيذ العديد من الخدمات والطرق المؤدية للعاصمة، بالإضافة إلى استكمال شبكات المرافق والبنية التحتية بالمدينة بشكل سريع، خاصة مع قرب انتقال الحكومة لممارسة عملها من قلب العاصمة خلال العام الجارى 2021.





وصرح سلمان بن خليل السبعان، رئيس الموفق القابضة للاستثمارات، بأن مناخ الاستثمار فى مصر حاليا قوى للغاية ، وهناك طفرة للخدمات المختلفة وتطوير مستمر فى المنتجات العقارية وتنويعها، مشيرا إلى أن الموفق القابضة السعودية تبدأ أول خطواتها بالسوق المصرى باستثمار قدره 850 مليون جنيه فى العاصمة الجديدة، تمهيدا لخطوات أكبر الفترة القادمة.





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وأوضح فى تصريحات له، أن السوق الخليجي ينظر لمصر وخطواتها الكبيرة فى التنمية عن قرب، وهناك رغبة قوية فى المشاركة فى هذه المشروعات الكبرى خاصة بمناطق العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة التى تعد واجهات جديدة لمصر ومناطق شديدة التميز.



