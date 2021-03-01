تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

aston martin البريطانية من الشركات النادرة في صناعة تعتبر شركة آستون مارتنالبريطانية من الشركات النادرة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة ، التي يعشقها الكثير من محبي السيارات حول العالم ، و التي من النادر وجودها في مصر .





وعرضت مؤخرا السيارة المميزة و النادرة أستون مارتن فانتاج aston martin vantage موديل 2019 للبيع في مصر و السيارة المعروضة للبيع اتت بلون فضي ماجنتيك اكس انديجو أزرق و هو لون مميز و نادر ايضا .





وتستمد أستون مارتن فانتاج aston martin vantage قوتها من محرك 4000 سي سي دبل تيربو 510 حصان متصل بناقل حركة 8 سرعات من طراز ZF المميز .





وتتميز السيارة أستون مارتن فانتاج aston martin vantage بلمسات سوداء لامعة داخلية ومقاعد قابلة للتعديل في 8 اتجاهات مع ذاكرة ونظام صوتي أستون مارتن الخاص ليضمن لك افضل تجربة سماعية علي الاطلاق وكاميرا 360 درجة لرؤية محيطية.





أستون مارتن فانتاج aston martin vantage مجهزة بفرامل حمراء فيفيد وألواح سقف بنفس لون السيارة ومصابيح خلفية حمراء اللون وشبكة تهوية أمامية بلون أسود مطفي وباقة داخلية خاصة وتطريز داخلي مختلف بلون كريمي مع شعارات فانتاج مطرزة على مساند رأس السيارة .





واعلن وكيل استون مارتن aston martin مؤخرا أن السيارة أستون مارتن Aston Martin DBX علي وشك دخول السوق المصري و قد أعلن الوكيل ايضا عز العرب عن حجزها في الفترة السابقة للراغبين في اقتناءها ومن المقرر أن تتوفر السيارة استون مارتن dbx في مصر كموديل 2021 حيث ستطرح في نهاية العام الجاري وبالتحديد في شهر أغسطس على أقصي تقدير .