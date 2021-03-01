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اقتصاد

مبيعات المصريين تتسبب فى تراجع البورصة بمنتصف التعاملات

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:56 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11522 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2333 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14141 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4422 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 2323 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3357 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1436 نقطة
 
وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
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