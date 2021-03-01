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اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الاثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:01 م
حديد وأسمنت
حديد وأسمنت
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 1-3-2021، وفقًا لآخر تحديث على موقع الأسمنت المصري. 

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 830 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 740 جنيها للطن، والسويدي 813 جنيهات للطن، وسجل في حلوان 833 جنيها للطن، كما سّجل أسمنت أسيوط سعر 768 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 755 جنيها للطن.

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وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أما بالنسبة لأسعار الحديد اليوم، فسجل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.
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