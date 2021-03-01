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محافظات

خلال أسبوع.. الكشف على 1828 مواطنًا بمستشفى الجلدية في كفر الشيخ

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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محمود زيدان
صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قام بتوقيع الكشف الطبي على 1828 مواطنًا خلال الأسبوع الماضي، فضلًا عن صرف 23 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت سلام، خلال بيان لها اليوم، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والإكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات.

وتابعت، أجرى المستشفى  50 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى ، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 155 حالة صدفية وبهاق، فضلا عن صرف علاج شهر لـ 54 مريض جذام، وفحص المخالطين لـ 10 من مرضى الجذام.
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