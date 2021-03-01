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اقتصاد

بخسائر 1.4 مليار جنيه.. البورصة تختتم أول تعاملات مارس بتراجع جماعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:56 م
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات شهر مارس، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 11521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14140 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4417 نقطة.
 
و تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 2316 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3351 نقطة. 
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