أغلبها من النوع المتحور.. معدل إصابات كورونا يتضاعف 4 مرات خلال أسبوع بكردستان العراق

أعلن وزير صحة إقليم كوردستان العراق، سامان برزنجي، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بـ4 أضعاف خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالشهر السابق، أغلبها من النوع المتحور، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوضع لم يصل إلى مرحلة تستدعي اقتراح فرض حظر التجوال أو إغلاق المدارس.

وقال برزنجي بحسب "رووداو" إن اللجنة العليا لمكافحة الفيروس ستعقد اجتماعًا طارئًا اليوم بسبب ارتفاع عدد الإصابات الأسبوع الماضي، مبينًا أن نسبة النتائج الموجبة بين فحوصات تشخيص الفيروس كانت 0.7 إلى 0.8٪ قبل شهر، لكن معدل الإصابة خلال الأسبوع المنصرم وصل لـ3.9% أي بزيادة 4 أضعاف.

وأوضح أن منحنى الإصابات يؤشر زيادة طردية "ونحن نتخوف من تفشي واسع خلال مدة قصيرة ما يؤثر على إمكانياتنا الصحية، وهذا يؤكد ضرورة الالتزام بالوقاية سواء من جهة المواطنين أم المؤسسات الحكومية من أجل تقليل نسب الوفيات".

الوزارة ستقدم في الاجتماع اليوم مجموعة مقترحات لضمان الالتزام بالتعليمات ومنها زيادة مراقبة المحلات التجارية وحظر المناسبات الاجتماعية مع فرض العقوبات "بالحد الضروري لأن كل شخص مسؤول عن صحة نفسه وغيره"، مبينًا: "المرحلة الحالية لا تتطلب إيقاف الحياة بل تشديد الإجراءات وإغلاق بعض الأماكن".

ومضى بالقول إن "الأخطر من كل شيء هو أن يتكرر في إقليم كوردستان ما نراه في العراق حاليًا من ارتفاع الإصابات بعشرة أضعاف أو أكثر، ولا بد من إيقاف حركة التنقل بين المحافظات وتدفق السياح والمسافرين خاصة أننا نمضي نحو فصل الربيع، نظرًا لخطورة الاختلاط والتلامس في الفنادق والمطاعم والأسواق ونحن في وزارة الصحة قلقون من كثرة حركة التنقل الحالية".

وحول الموقف الوبائي في العراق، أوضح برزنجي أن "الوضع في العراق متدهور، وهذا قد ينتقل إلينا، ففي العام الماضي، حصل تفشي في الإصابات بإقليم كوردستان بعد عدة أسابيع من موجة انتشاره في بغداد والمحافظات الأخرى، وعمومًا لا يمكن التزام الصمت حيال هذا التفاقم وينبغي أن نتخذ إجراءات جديدة".

وحول تعليق الدراسة، أشار برزنجي إلى أن الوزارة بحثت هذا الموضوع مع خبراء الصحة العالمية "ولا نقول إن المدارس خالية من الخطورة، لكن هنالك مجموعة من المعايير التي تعتمد على الأرقام فلا يمكن أن نبني الأحكام على الوضع في صف أو صفين، ويمكن تصنيف الظرف الحالي بأنه متوسط الخطورة لكنه لم يتفاقم إلى حد احتمال حصول كارثة في المدارس وهذا بفضل الالتزام النسبي بالتعليمات الصحية، لذا لا اعتقد أن اجتماع اليوم سيقرر إغلاق المدارس".

ويبلغ عدد الإصابات الكلية بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن 109151 حالة بينها 103625 شفاء و3521 وفاة، بحسب آخر حصيلة صادرة مساء أمس الأحد.



