التعليم: 648 ألف طالب في أولى ثانوي امتحنوا إلكترونيا اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم ، بيانا رسميا اعلنت خلاله انه قد حضر 648 ألف و791 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.





وقالت وزارة التربية والتعليم : تمكن 640 ألف و431 طالب/طالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألف و72 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%





واضافت وزارة التربية والتعليم : كما أدى 29369 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 95.4%.





جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".