فرنسا.. إدانة الرئيس الأسبق ساركوزي بتهم فساد

أدانت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد في قضية "التنصت".





ووفقًا لموقع "يورو نيوز"، يصبح ساركوزي بذلك ثاني رئيس فرنسي يتم محاكمته وإدانته في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس جاك شيراك.





وأصدرت رئيسة الغرفة الثانية والثلاثين في محكمة جنايات باريس، كريستين مي، قرارها اليوم، بإدانة الرئيس السابق في جرائم الفساد واستغلال النفوذ المتهم بها.





وفي 8 ديسمبر، طالب مكتب المدعي المالي الوطني، بسجن ساركوزي، البالغ من العمر 66 عامًا، لمدة 4 سنوات، اثنتان منهما نافذتان، بعد أن اعتبر أن سمعة المنصب الرئاسي قد "تضرر".





ومهما كان قرار المحكمة، سيكون قرارا تاريخيا، بعد أكثر من تسع سنوات على الحكم على جاك شيراك بالسجن لمدة عامين في قضية وظائف وهمية بمدينة باريس.