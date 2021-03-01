ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع.. تحصين 4.2 مليون رأس ماشية خلال 3 أسابيع

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:56 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و124 ألفا و697 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و260 ألف و218 رأس أبقار، 671 ألف و725 رأس جاموس، 168 ألف و950 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز" حتى 28 فبراير2021.

وتم تحصين 2 مليون و41 ألف و404 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و190 ألف و756 رأس أبقار، 665 ألف و577 رأس جاموس، 160 ألف و92 رأس أغنام، 23 ألف و804 رأس ماعز، 1175 راس جمال" حتى 28 فبراير2021 ايضًا.

وأشاد وزير الزراعة بالدور الوطني الذي يقوم به الأطباء البيطريون من أجل تحصين الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض والأوبئة رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لتنمية الثروة الحيوانية.. بيطري البحيرة تتنهي من تحصين 7473 رأس ماشية

لتنمية الثروة الحيوانية.. بيطري البحيرة يقدم العلاج لمليون و376 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية

نائب محافظ الفيوم يشهد إطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الزراعة: تحصين أكثر من 590 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

لتنمية الثروة الحيوانية.. تحصين 14647 ماشية في البحيرة

تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

ترشيحاتنا

انهيار شقيقة أحلام الجريتلى من البكاء أثناء تشييع جثمانها.. صور

إحالة تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري إلى "تشريعية النواب"

كارثة.. خوض مباريات الدوري بدون مسحات كورونا ومؤشر خطير بارتفاع عدد الإصابات

بها 3 أطفال .. حريق يلتهم شقة بـ فيصل "تفاصيل الحادث"

الضحايا معازيم في فرح.. مفاجأة في حادث انهيار بئر صرف صحي في أسيوط

بعد تصديق السيسي.. ننشر رسوم وعقوبات وموعد تطبيق قانون المرور الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار.. مواصفات ام جي ZS موديل 2021| صور

عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

سيارة مكلارين تتعرض لحادث مدمر فى كاليفورنيا.. صور