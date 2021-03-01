بينهم رئيسه السابق.. الشرطة الإسبانية تداهم مقر نادي برشلونة وتعتقل عددا من الأشخاص |فيديو





ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال الشرطة "بصدد القيام باعتقالات".





وأشارت الفضائية إلى أنه وفقًا لوسائل إعلام عدة، بما فيها إذاعة "كادينا سير" التي تكون على دراية جيدة بشئون نادي البلوجرانا، فإن بارتوميو هو أحدهم.





وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن عملية المداهمة والتفتيش التي أجريت في مقر نادي برشلونة مرتبطة بالتحقيق في قضية "بارساغايت" التي ظهرت قبل عام.





وكان راديو "كادينا سير" أظهر في تحقيق أن برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة "أي3 فنتشور" التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين.