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بينهم رئيسه السابق.. الشرطة الإسبانية تداهم مقر نادي برشلونة وتعتقل عددا من الأشخاص |فيديو

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:10 م
نادي برشلونة
نادي برشلونة
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها مداهمة عدد من أفراد الشرطة الإسبانية مقر نادي برشلونة لاعتقال عدد من الأشخاص المرتبطين بالنادي لعلاقتهم بالتحقيق في قضية "بارساغايت" التي ظهرت قبل عام.

وأوضحت "يورو نيوز" في تقرير مصور، أن المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أفاد بأن الشرطة توجهت إلى مقر نادي برشلونة ثاني الدوري الإسباني في كرة القدم، وقامت بـ"اعتقالات" عدة أشخاص من بينهم الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وذلك قبل ستة أيام من انتخابات النادي الرئاسية الجديدة.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال الشرطة "بصدد القيام باعتقالات".

وأشارت الفضائية إلى أنه وفقًا لوسائل إعلام عدة، بما فيها إذاعة "كادينا سير" التي تكون على دراية جيدة بشئون نادي البلوجرانا، فإن بارتوميو هو أحدهم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن عملية المداهمة والتفتيش التي أجريت في مقر نادي برشلونة مرتبطة بالتحقيق في قضية "بارساغايت" التي ظهرت قبل عام.

وكان راديو "كادينا سير" أظهر في تحقيق أن برشلونة دفع مليون يورو في ست فواتير منفصلة لشركة "أي3 فنتشور" التي قطع النادي العلاقات معها منذ ذلك الحين.
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