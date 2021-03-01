جامعة بنها تستعد لزيارة التقييم السنوية للجودة الإدارية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنه ا اجتماع مراجعة الإدارة لمنظومة الجودة الادارية بالجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة والدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديرة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة والدكتور رؤوف توفيق المشرف علي ادارة تشغيل وصيانة السيارات والامناء المساعدين بالجامعة ومديري عموم الإدارات والمسؤولين عن ملف الجودة لكل ادارة.









وقال الدكتور عبد القادر ان الاجتماع جاء في اطار استعداد جامعة بنها لزيارة التقييم السنوية للجودة الإدارية من قبل الشركة المانحة لشهادة الجودة الإدارية مشيرا الى ان الاجتماع يعتبر من المتطلبات الرئيسية للتوافق مع المواصفة القياسية للجودة حيث تم مراجعة سياسة الجودة ومناقشة أداء وفاعلية نظام ادارة الجودة بالجامعة والفرص الجديدة للتحسين بالإضافة الي اتخاذ عدة قرارات بخصوص أداء العمليات النظام الإداري بالجامعة ونقاط عدم المطابقة الناتجة عن عمليات المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية لها .





وخلال الاجتماع وجه الدكتور الجيزاوي الشكر لكل القائمين علي ملف الجودة بالإدارات المختلفة مؤكدا على ان قيادات الجامعة تسعى الي ازالة اي معوقات من اجل تحسين مخرجات الجودة الادارية بالجامعة مشيرا ان الجامعة تسعى الي التحول الرقمي لمختلف إدارات الجامعة من اجل سرعة وتحسين الأداء لمختلف إدارات الجامعة .





جدير بالذكر أنه تم منح الشهادة الدولية لجامعة بنها الأيزو 9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الانجليزية الفرنسية في مارس الماضي