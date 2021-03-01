تكثيف تواجد الأطقم الطبية ورفع حالة الاستعداد بمستشفيات جامعة عين شمس

أجرى الدكتور محمود شوقي المتيني رئيس جامعه عين شمس، جوله تفقدية بكلية الحقوق ،اليوم، للإطمئنان على سير الإمتحانات والتأكد من تطبيق كافة التدابير الاحترازية ، رافقه خلالها الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد الكلية و الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور إيهاب يسر أنور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث





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وأكد الدكتور محمود المتيني خلال الجولة علي ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى تم وضعها للحفاظ علي سلامة الطلاب خاصة التباعد الإجتماعى ، مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى والجاهزية بكافه كليات الجامعه لبدء الامتحانات الفصل الدراسي الاول و التي انطلقت يوم السبت 27 فبراير.





وأضاف انه تم تكثيف تواجد الأطقم الطبية ورفع حالات استعداد المستشفيات الجامعه لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الإمتحانات، وشدد على توفير الكليات لما تحتاجه من أدوات ومطهرات فضلا عن توفير المستلزمات الطبيه لضمان سلامه الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار اعمال الامتحانات دون أى معوقات مشيدا بجهود مستشفيات جامعه عين شمس و الإداره العامة للشؤون الطبيه في هذا الصدد.





ومن جانبه أوضح ا.د. ناجى عبد المؤمن ان الكلية قامت بكافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات من تجهيز للقاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، وتوفير فريق طبى تحسبا للحالات الطارئة ، مشيرا إلي أن مبنى لجان الامتحانات مراقبة بالكاميرات من خلال غرفة مركزية ترصد كافة اللجان للمتابعة المستمرة.





واشار د. محمد صافي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب إلي أنه تم تقسيم الامتحانات إلى ٣ فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الثالثة والنصف، وبين كل لجنة والاخرى يتم تعقيم اللجان .



