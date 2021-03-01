عروس في ورطة.. زوجها وحبيبها السابق في قاعة الزفاف

تعج فترة الخطوبة بالمشاكل المصيرية خاصة إذا طالت الفترة، فبعد 3 سنوات من التخطيط لحفل زفافهما، واجه عروسان مشكلة غريبة كادت تنهي علاقتهما.





نشرت عروس عبر تطبيق Reddit تشكو خطيبها، وتبحث عن حل في مشكلة كبيرة تواجهها، إذ إن حبيبها السابق هو أقرب صديق لزوجها المستقبلي، ويشاركهما كل تفاصيل الزفاف.





وكتبت "بعد 4 سنوات من الارتباط انفصلنا أنا وحبيبي السابق لأنه حصل على عرض عمل جديد في أنحاء أخرى من البلاد، ولم أسافر إلى أي مكان في حياتي، فلم يكن الانتقال بهذا الشكل أمرًا ممكنًا".





"لذلك انفصلنا عندما غادر هو، وبقيت أنا.. شعرت بالحزن والمرارة لأنه سيتركني هكذا، وحاولت منعه، لكنني في النهاية تجاوزت الأمر".





ارتبطت بخطيبها الحالي بعد مرور فترة على انفصالها، وعندما أصبحت علاقتهما رسمية، اتصل خطيبها بحبيبها السابق والذي لسوء الحظ كان صديقه المقرب وأخبره بما يجري بينهما".





اعتقادا من خطيبها أنهما طالما سعداء معا فلا داع لأن يقطع علاقته بصديقه، لكنها شعرت بغرابة الأمر، أن يجتمع كلاهما في مكان واحد مع نفس الشخص.





ومما زاد الأمر سوءا رغبة عريسها أن يجعل حبيبها السابق قرينه المقرب في حفل الزفاف، لأنه صديقه منذ سنوات طويلة.





تقول: "خطيبي ليس لديه إخوة، وحبيبي السابق هو إلى حد ما أقرب وأفضل صديق له، لكنني أخبرته أنه لا يمكن أن يكون إلى جانبه في حفل زفافنا، فالأمر غريب جدًا".





أن يكون الرجلان اللذان ارتبطت بهما لفترات طويلة إلى جانبها في ممر الزفاف، وهو الأمر المحرج خاصة أن جميع أصدقائها وعائلتهت يعرفون حبيبها السابق وعلاقتهما القديمة".





لكن خطيبي مستاء جدًا ولا يرغب في التنازل، يقول بأن هذا الشخص كان دائمًا داعمًا له ولعلاقتهما ولا يمكنه تخيل أي شخص آخر يقف بجانبه في يوم زفافه".





ومع ذلك يبدو أن خطيبها تهرب من إقامة حفل الزفاف بشكل جيد، فقدم لها قدم إلى عدم ضرورة إقامة لهما إقامة حفل زفاف على الإطلاق".