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برلمان

تحرك عاجل من تشريعية البرلمان بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري بعد توجيهات الرئيس السيسي

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فريده محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح
وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدي على إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة عامين، بدلا من تأجيله حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ . 

جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد بإعادة المداولة على المادة التي جاءت في تعديل الحكومة بعد ما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. 

وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يحنو على الشعب المصري ووجه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقاري لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة المداولة.

واستجابت اللجنة التشريعية ووافقت على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام إلى سنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على التوجيهات التي منحها للحكومة.

ووافقت اللجنة على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقاري من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإرجاء المناقشات انتظارا لما ستقدمه الحكومة من مشروع متكامل.
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