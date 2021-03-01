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حوادث

الأجهزة الأمنية تنجح فى كشف غموض اختفاء فتاتين بالدقهلية

الإثنين 01/مارس/2021 - 06:11 م
فتاة
فتاة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف حقيقة اختفاء فتاتين مبلغ بغيابهما بالدقهلية والغموض حول الحادث.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص بتغيب نجلتيه إحداهما متزوجة منذ خمسة أشهر والثانية مقيمة برفقته، حيث قامت الأولى بالمرور على شقيقتها بدعوى مصاحبتها لأحد الأطباء إلا أنهما لم يعودا.

ومن خلال إجراءات التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن المُبلغ بغيابهما استقلتا إحدى سيارات الأجرة المتجهة إلى مدينة بورسعيد، وبمناقشة قائد السيارة والقائم على تحميل الركاب بالموقف تبين أن المتغيبتين طلبتا النزول بإحدى إشارات المرور قبل وصولهما إلى موقف بورسعيد.

وفى وقتٍ لاحق حضر المبلغ وبرفقته نجلتيه "المُبلغ بغيابهما" وقرر بعودتهما، وبمناقشتهما قررتا أنهما تركتا بيت أهليتهما لسوء المعاملة، وأن إحداهما متزوجة والثانية مخطوبة كرهًا عنها، وأنهما تنزها بمدينة بورسعيد ومنها لمدينة الإسكندرية وأقامتا طرف إحدى صديقاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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