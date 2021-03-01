العثور على جثة رضيعة داخل كيس بلاستيك بالإسماعيلية

عثر أهالي بالاسماعيلية صباح اليوم الاثنين على رضيعة مقتولة ومغطاه ببطانية وملقاه في الشارع .





تلقى رئيس مباحث قسم ثالث بالاسماعيلية بلاغا من أهالي مساكن السبع بنك بحي الخامسة بالاسماعيلية يفيد العثور على جثمان رضيعة داخل كيس بلاستيك ومغطاه ببطانية وملقاه اسفل احد العمارات .





انتقل الى موقع البلاغ فريق من المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة، تبين من المعاينة المبدئية ان الرضيعة حديثة الولادة ويرجح ان عمرها لا يتعدى 72 ساعة وان سبب الوفاة خنق الرضيعة بكيس بلاستيك.





تم التحفظ على جثمان الرضيعة وايداعها بمبرد مستشفى الصدر وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق .