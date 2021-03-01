بعد وفاة طفلين وإصابة 3 في انهيار بئر صرف صحي.. محافظ أسيوط يقدم المساعدات

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتقديم الدعم والمساعدة لأسرة ضحايا ومصابى حادث انهيار بئر صرف صحى داخل أحد المنازل بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط، مساء اليوم، الإثنين، وهو ما أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين، مقدما خالص التعازى إلى أسرة المتوفيين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.





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كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران عن انهيار بئر صرف صحى داخل منزل ملك المواطن عبد الباسط فتحى عبد الباسط بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط ووجود متوفيين ومصابين.





ووجه المحافظ سيارة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وتمكنت قوات المدنية والإنقاذ، من انتشال جثتين لطفلتين هما مها أحمد محمد، 5 سنوات، وبسملة مصطفى 6 سنوات، وإنقاذ كل من حبيبة سيد محمد 7 سنوات، وفاطمة حسانين 35 سنة، وآيات جمال 3 سنوات، وجميعهن مصابات وتم نقلهن على الفور بواسطة سيارات الاسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزى لتلقى العلاج اللازم.





كما انتقل المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه حسام مهران، رئيس مركز، ومدينة منفلوط إلى مكان الحادث وتابع إنقاذ المصابين واستخراج الجثث، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.





وتم وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومسئولى جمعية الهلال الأحمر بتقديم المساعدات المادية والعينية لأسرة المتوفيين والمصابين وتقديم كافة اوجه الدعم لهم لتجاوز تلك الأزمة.





كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة المنزل والبئر المنهارة وعمل تقرير عاجل لمعرفة أسباب الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظا على حياة المواطنين.



