ليست جديدة.. محام يفجر مفاجأة: رسوم التسجيل موجودة بالقانون قبل تعديله

قال المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد شبيب إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، يحصر المشكلة الناتجة عن المادة "35" من قانون الشهر العقاري ويقدم حلولا لها.









وأضاف "شبيب" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المادة "35" التي أضيفت إلى قانون الشهر العقاري بعد التعديل لم تضف جديدا، متابعا: "رسوم التسجيل كما هي، لكنها لم تكن معروفة، فالغالبية العظمى لا تذهب لتسجيل عقاراتها وتكتفي بالعقود العرفية ودعاوى صحة التوقيع".









وكشف "شبيب"، أن ما تسبب في اللغط الدائر هو قرار ربط ادخال المرافق والخدمات بتسجيل العقار، وعندما ذهب أصحاب العقارات تفاجأوا بالرسوم "الموجودة من الأساس ومعمول بها".







