جامعة الفيوم: ١٢٤١٩ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٤١٩ طالب وطالبة وذلك لليوم الثالث على التوالي الإثنين الموافق ١-٣-٢٠٢١.





أشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٠٠٣ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٦١، منهم ٢١ تقدموا بعذر، و ١٤٠ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٨ طلاب قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، في حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة غش واحدة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.





وأضاف رئيس الجامعة أنه خلال الفترة المسائية قام ٥٤١٦ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٢٤، منهم ٨ تقدموا بعذر، و ١١٦ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود حالتين غش تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، ووجود حالة واحدة تم إجراء الفحوصات الطبية لها وعزلها في لجان الامتحانات الخاصة بكورونا.















