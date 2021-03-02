توأم بني مزار المخترع: نريد مقابلة الرئيس السيسي وتوفير فرصة عمل.. شاهد



محمد وحسام سيد مصطفى من أبناء مركز بني مزار بشمال المنيا والشهيران بالتوأم المخترع، فرغم إصابتهما بشلل في الجزء السفلي منذ ولادتهما إلا أنهما استطاعا قهر المشكلات والأزمات التي تواجههما والتغلب عليها.









يقول التوأم حسام ومحمد: "عانينا كثيرا في التعليم، خاصة الجامعي، حيث تبعد جامعة المنيا عن مركز بني مزار قرابة 50 كيلومترا، وكانت عملية استقلال المواصلات صعبة للغاية، حيث كان يرفض الكثير من السائقين استقلالهما الميكروباص، إلا أنهما استطاعا التغلب عليها".









كما تمكن التوأم في الكلية من تخصيص مصعد خاص لذوي الاحتياجات الخاصة واستخدامه طوال فترة الدراسة، الأمر الذي عاد بالنفع على جميع الحالات المماثلة بالكلية.









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وأضاف حسام ومحمد: "عانينا في البداية من صعوبة نزول وصعود السلم، الأمر الذي جعلنا نخترع وسيلة تمكن الكرسي العادي من النزول على السلالم عبر وضع قضيب حديدي مزدوج على السلالم، ويمكن تنحيته ولصقه بالجدار ثم فرده عند الحاجة على السلالم لتسهيل نزول الكرسي وصعوده".









وأوضح التوأم أن فكرة الجهاز نجحت في حصد العديد من الجوائز في مسابقة معرض العلوم والهندسة (آيسف)، وأنهما حصلا على العديد من الجوائز الخاصة بالابتكارات مثل شهادة من جامعة ييل الأمريكية، كما حصلا على درع مؤتمر رواد الأعمال العرب وشهادة من منظمة حقوق الإنسان.









وعمل التوأم على إطلاق الكثير من المبادرات والمؤتمرات الخاصة بمتحدي الإعاقة، مثل مبادرة "WE CAN" المعتمدة على فكرة "مهمة روزفيلت"، وهي فكرة لعمل مسيرة عالمية تأخذ من نجاح الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفيلت الذي حكم الولايات المتحدة من على كرسي متحرك.









وكانت الفكرة بإطلاق مسيرة على مستوى العالم بوضعهم على كراسي مع أعداد من معاقي الحركة للسير في الشوارع كنوع من الدعم لمتحدي الإعاقة، ونجح التوأم في تنفيذ الفكرة بمدينة بني مزار ولاقت نجاحا كبيرا كنوع من المشاركة الوجدانية لمثل هذه الحالات.









وأكدا أن أحدهما ترشح في انتخابات مجلس النواب، وأن التجربة كانت جيدة للغاية رغم أنه لم يكتب لها النجاح.









وقالا: "رأينا الحب في عيون الناس بشكل أعظم بكثير من أي نتيجة، ورأينا محبة الناس بشكل غير عادي جعلنا لا نندم أبدا على هذه الخطوة".





وأشادا بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018، مطالبين بتنفيذه.



