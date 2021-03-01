البسطاء يواجهون الموت.. مسئولون عراقيون رفيعو المستوى وعائلاتهم يتلقون لقاحات كورونا سرا| تقرير

أفادت قناة السومرية الإذاعية العراقية، اليوم الاثنين، بأن مسئولين عراقيين رفيعي المستوى وعائلاتهم تلقوا سرا لقاحات ضد فيروس كورونا في حين ترك سكان البلاد في وضع غير صحي ولا آمن؛ بسبب التأخير في توصيل جرعات اللقاح.





وبحسب المنفذ الإخباري، فقد تلقت الحكومة العراقية عدة آلاف من اللقاحات الصينية من دولة خليجية.





وأضافت القناة العراقية أنه تم توزيع جميع الجرعات سرا على كبار المسئولين العراقيين وعائلاتهم.





وأكدت "السومرية" أن الأنباء عن الحالة أثارت استياء سكان البلاد الذين كانوا يتطلعون لوصول اللقاحات الأولى إلى العراق.





ودعا عضو المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، علي البياتي، على موقع تويتر، إلى إجراء تحقيق في تخصيص لقاح من قبل السياسيين، مضيفًا أن جميع دول الشرق الأوسط أطلقت تطعيمات على مستوى البلاد قبل شهر.





وقالت وكالة شفق للأنباء، نقلًا عن مصدرها، إن الزعماء السياسيين العراقيين حصلوا سرًا على ما يصل إلى 2000 جرعة من لقاح الصين كوفيد 19 للاستخدام الشخصي.





وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في 24 فبراير، إن البلاد تتوقع تسلم الشحنة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في غضون أسبوع تقريبا.





وفي 18 فبراير، فرضت الحكومة العراقية حظر تجول بسبب فيروس كورونا اعتبارًا من الساعة 8 مساءً، حتى الساعة 5 صباحًا أيام الجمعة والسبت والأحد، في حين دخل حظر التجول الكامل حيز التنفيذ من الاثنين إلى الخميس وسط تصاعد في حالات كوفيد 19.





وأغلقت جميع المقاهي وصالات الرياضة ودور السينما والمراكز الترفيهية في ظل حظر التجوال، تم تحويل المدارس والجامعات الحكومية إلى شكل فصول عبر الإنترنت.





وأكد العراق 695.489 حالة إصابة بفيروس كورونا، مع 13406 حالة وفاة مرتبطة.





وسجلت البلاد 3248 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.