لا تستطيع المشي.. سيدة تستغيث بالمسئولين لتبنّي حالتها وعلاجها من السمنة المفرطة

استغاثت المواطنة سناء محمود علي خليفة القاطنة بمساكن الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بالمسئولين عبر خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري لعلاجها من السمنة المفرطة.





وكشفت سناء انها تعاني من السمنة المفرطة ولا تستطيع المشي بسبب وزنها الزائد مما سبب لها امراضا أخرى مزمنة.





وطالبت سناء رئاسة مجلس الوزراء والمسئولين بوزارة الصحة المصرية بتبني حالتها وخاصة انها تحتاج لعملية تحويل مسار وتدبيس معدة ولا تملك تكلفة العمليه لعدم قدرتها المادية خاصة انها لا تملك سوى المعاش وتقوم شقيقتها بإعالتها .



وللتواصل مع الحالة على رقم : 01015537183







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