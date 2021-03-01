تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور

انتهى خبراء معهد علوم البحار بالغردقة برئاسة الدكتور محمود عبدالراضي، عميد المعهد، اليوم الإثنين، من التقرير العلمي لمعاينة السلحفاة النافقة بمدينة الغردقة.





وأكد تقرير معهد علوم البحار بالغردقة بخصوص سلحفاة نافقة تم العثور عليها نافقة بواسطة أحد المراكب السياحية أنها سلحفاة أنثى من نوع الخضراء المهددة بالانقراض ويبلغ طولها 68سم وعرض الدرقة 70سم وكانت في حالة تعفن شديد، ومصابة في الجمجمة إصابة مباشرة متعمدة بواسطة بندقية صيد وتم قطع الجزء الخلفي للدرقة بآلة حادة وتم دفن السلحفاة بالمدفن الصحي





وأضاف التقرير: «تم إجراء الفحص الظاهري لها بواسطة الدكتور محمود عبدالراضي دار عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة والدكتور أشرف صديق وعبدالرحمن محسن عبدالرحمن باحث بيئي- محميات البحر الأحمر وأحمد بكرى حسين باحث بيئي- محميات البحر الأحمر والحسين محمد عباس باحث بيئي- محميات البحر الأحمر.





كان فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد عثر على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، مهشمة الرأس وبها آثار نزيف بمنطقة الرأس وتم انتشالها من المياه وإخطار جمعيات المحافظة على البيئة بالواقعة.





وأكد أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس، أنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها وبيان سبب نفوقها.





وحذر العاملون بالأنشطة البحرية والغطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة داخل مناطق المحميات الطبيعية التي تهدد ثروات مصر من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية وفي مقدمتها الصيد الجائر باستخدام شباك غير قانونية في مياه ومناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.



