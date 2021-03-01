ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:54 م
السلحفاة النافقة
السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض
Advertisements
إبراهيم جادالله
انتهى خبراء معهد علوم البحار بالغردقة برئاسة الدكتور محمود عبدالراضي، عميد المعهد، اليوم الإثنين، من التقرير العلمي لمعاينة السلحفاة النافقة بمدينة الغردقة.

وأكد تقرير معهد علوم البحار بالغردقة بخصوص سلحفاة نافقة تم العثور عليها نافقة بواسطة أحد المراكب السياحية أنها سلحفاة أنثى من نوع الخضراء المهددة بالانقراض ويبلغ طولها 68سم وعرض الدرقة 70سم وكانت في حالة تعفن شديد، ومصابة في الجمجمة إصابة مباشرة متعمدة بواسطة بندقية صيد وتم قطع الجزء الخلفي للدرقة بآلة حادة وتم دفن السلحفاة بالمدفن الصحي

وأضاف التقرير: «تم إجراء الفحص الظاهري لها بواسطة الدكتور محمود عبدالراضي دار عميد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة والدكتور أشرف صديق  وعبدالرحمن محسن عبدالرحمن باحث بيئي- محميات البحر الأحمر وأحمد بكرى حسين باحث بيئي- محميات البحر الأحمر والحسين محمد عباس باحث بيئي- محميات البحر الأحمر.

كان فريق غطس بأحد اللنشات السياحية بالبحر الأحمر قد عثر على سلحفاة بحرية نادرة نافقة من النوع المهدد بالانقراض، مهشمة الرأس وبها آثار نزيف بمنطقة الرأس وتم انتشالها من المياه وإخطار جمعيات المحافظة على البيئة بالواقعة. 

وأكد أحمد بيجو، صاحب مركز الغطس، أنه فوجئ بسلحفاة نافقة تطفو على سطح المياه وتم انتشالها وإخطار جمعية المحافظة على البيئة لمعاينتها وبيان سبب نفوقها.

وحذر العاملون بالأنشطة البحرية والغطاسون وجمعيات المحافظة على بيئة البحر الأحمر من استمرار الأنشطة والممارسات البيئية المخالفة داخل مناطق المحميات الطبيعية التي تهدد ثروات مصر من الشعاب المرجانية والثدييات البحرية وفي مقدمتها الصيد الجائر باستخدام شباك غير قانونية في مياه ومناطق الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور
تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور
تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور
تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور
تقرير.. السلحفاة النافقة المهددة بالانقراض في الغردقة قتلت ببندقية صيد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القروش والسلاحف وعروس البحر.. كائنات معرضة للانقراض بالبحر الأحمر | شاهد

العثور على دولفين نافق بالبحر الأحمر

وزيرة البيئة: توثيق كافة الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق فى البحث العلمى

العثور على أنثى دولفين نافقة فى حالة تعفن بشواطئ الغردقة

ترشيحاتنا

بشرى سارة لـ أصحاب العقارات غير المسجلة ..فيديو

أهالي مساكن الميناء النهري فى المنصورة يستغيثون من تراكم القمامة

شوبير يعلن اسم رئيس الكاف الجديد خلفا لـ أحمد أحمد

إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة

أمريكا: التعاون مع السعودية مستمر.. ونواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

تبدأ من 35 ألفا.. سيارات كورية داخل الشارع المصري| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة