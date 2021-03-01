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محافظات

تطعيم 487 ألفًا و577 طفلًا ضد شلل الأطفال في كفر الشيخ

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:47 م
تطعيم
تطعيم
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محمود زيدان
عقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اجتماعًا لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة كفر الشيخ؛ لاستعراض تقارير العمل، والتقارير الإشرافية، والإنجاز اليومي للحملة القومية في يومها الثاني، وذلك لكل إدارة صحية.

ناقشت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال الاجتماع، كافة السلبيات والإيجابيات التي واجهت الفرق الطبية المشاركة في أعمال حملة التطعيم في اليوم الثانى ومعالجة أي سلبيات لعدم تكرارها في الأيام  القادمة، موجهة الشكر للجهود المبذولة.

أوضحت سلام، بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية قامت خلال اليوم بتطعيم 487 ألفًا و577 طفلًا من عمر يوم وحتي 5 سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت 89.7%، مشيرة إلي أن الفرق الطبية يبلغ عددها 1150 فرقة، بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بالإضافة للفرق المتحركة التى تجوب المنازل والحضانات ومن شقة لشقة.

وأضافت: جاءت المراكز الأربعة الأولى من حيث نسبة التغطية كالآتي، إدارة سيدى سالم في المركز الأول بنسبة تغطية 94.7 % وتليها إدارة الرياض في المركز الثاني بنسبة تغطية 94.4 %، ثم إدارة الحامول المركز الثالث بنسبة 93.3%، وإدارة مطوبس المركز الرابع بنسبة تغطية 91.3 %.

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