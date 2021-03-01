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رياضة

إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:40 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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مصطفى كرم

علق إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق على تصريحات باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك بعد التعادل سلبيا مع فريق وادي دجلة.


وكتب إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا "‏باتشيكو طالع يبرر ويرغي في الموتمر الصحفي وكلام ملهوش أي ستين لازمة ياريت يسكت أفضل لمصلحته ومصلحة الفريق".


وانتهت أحداث مباراة الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز. 


وأبدى البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حزنه الشديد على ضياع الفوز في مباراة وادي دجلة في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وشدد على أن فريقه واجه منافسا لديه دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، وأضاف أن الزمالك حاول منذ بداية اللقاء تسجيل أهداف وقام بزيادة عدد المهاجمين.


وأكد المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم في اللقاء ولم يحالفهم التوفيق والجميع غير سعداء بالتعادل في لقاء دجلة.

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