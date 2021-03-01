شاهد.. ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

فتح ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، النار على طاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك ووادي دجلة بقيادة الحكم الدولي محمد عادل، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.





وجاء اعتراض رئيس دجلة بعد عدم احتساب الحكم محمد عادل ضربة جزاء ضد نادي الزمالك بعد لمسة يد على أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، وعلى النقيض احتسب ضربة جزاء ضد نادي وادي دجلة في الدقيقة 85 التي تصدى لها محمد عبدالمنصف، حارس نادي وادي دجلة، بعدما سددها عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك.





ونشر ماجد سامي صور الحالات التحكيمية عبر حسابه بموقع التواصل «فيسبوك»، وعلّق عليها: «الله يحرقكم يا ظلمة.. عن العار أتحدث».





بعدها بدقائق نشر ماجد سامي منشور جديد قائلا فيه: "حكام الفار مش بتشوف غير ضربات جزاء الفرق الكبرى، حاجة تقرف".





وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) .



الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتًا بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.

الله يحرقكم يا ظلمة 🙏 عن العار أتحدث!!! Posted by Maged Samy on Monday, March 1, 2021