ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يناقش آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:08 م
الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية
Advertisements
أحمد بسيوني

عقد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية.


تناول الاجتماع كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية، وتكامل الجهود من اجل تعظيم موارد الاسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح في هذا المجال.


أقرأ أيضًا:

إزالة تعديات بصحن وخندق طابية كوسا باشا الأثرية شرق الإسكندرية.. شاهد


وطالب جمال الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها في اسرع وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على ارض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

 

وخلال الاجتماع، استمع جمال، للمقترحات الموضوعة من قبل الجهات التنفيذية، حيث تحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، ان المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل مناسبه لهم والاستفادة من راس المال في اقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب فى كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكي.

 

وعلى صعيد آخر، استعرضت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عن اقتراح زراعة الاسطح للمنازل بزراعات الزيوت العطرية، والزراعات التي تستخدم في مصانع الادوية، ويتم تسويق المنتجات اون لاين وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

 اشار محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقترح لخدمات الجهاز فى تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.


 قدم نائب المحافظ الشكر لجميع الحضور على الافكار المطروحة، وذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ورشة عمل بقنا توصى بتخفيف الأعباء عن المرشدين الزراعيين وصقل مهاراتهم لتواكب التكنولوجيا الحديثة.. فيديو

وزيرا الزراعة والتعاون الدولي ومحافظ الفيوم يتفقدون مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بأطسا

نائبة تشيد بتخصيص 200 فدان لكل جامعة بـ"الوادي الجديد"

«التعاون الدولي» و3 وزارات يناقشون خطة التوسع في مشروعات برنامج الأغذية العالمي

سعفان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ندوة "ابدأ مشروعك" للعمالة العائدة من الخارج

إزالة تعديات بصحن وخندق طابية كوسا باشا الأثرية شرق الإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع وادي دجلة

مكانه خارج مصر.. نجم الأهلي السابق: صالح جمعة يعاني من مشكلة في التأسيس

وفاة مذيع شهير بالتليفزيون المصري بسبب كورونا

إبراهيم سعيد يهاجم باتشيكو بعد التعادل مع وادي دجلة

وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

توب مكشوف.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بأنوثتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة