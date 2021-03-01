نائب محافظ الإسكندرية يناقش آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي

عقد الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا بجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة للوقوف على آليات تطوير مدارس التعليم الفني الزراعي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بالاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية.





تناول الاجتماع كيفية الاهتمام بتطوير مدارس التعليم الفني الزراعي بالإسكندرية، وتكامل الجهود من اجل تعظيم موارد الاسكندرية، واستغلال موارد شبه مهدرة لتحقيق مزيد من النجاح في هذا المجال.





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وطالب جمال الجهات التنفيذية بوضع خطة قصيرة المدى لعمل نقلة نوعية للمدارس الزراعية بالإسكندرية وذلك بالتعاون مع كلية الزراعة، وتنفيذها في اسرع وقت، وعمل لجنة مصغرة لمعاينة المدارس على ارض الواقع للوقوف على المعوقات وتذليلها.

وخلال الاجتماع، استمع جمال، للمقترحات الموضوعة من قبل الجهات التنفيذية، حيث تحدث المستشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، ان المديرية مستعدة لتقديم كافة الخدمات المتاحة من حيث تدريب شباب الخريجين من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للمديرية والشباب العائدين من الخارج لتوفير فرص عمل مناسبه لهم والاستفادة من راس المال في اقامة مشرعات جديدة، والتعاون بين المدارس الزراعية والمصانع وتدريب الشباب فى كافة المجالات المتاحة، والاستفادة من مركز تدريب الحضرة للاستزراع السمكي.

وعلى صعيد آخر، استعرضت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عن اقتراح زراعة الاسطح للمنازل بزراعات الزيوت العطرية، والزراعات التي تستخدم في مصانع الادوية، ويتم تسويق المنتجات اون لاين وذلك بآلية تحددها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع أحد البنوك، مع توفير جودة المنتج طبقا للمواصفات القياسية.

اشار محمد صلاح رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مقترح لخدمات الجهاز فى تنمية المشروعات الزراعية بالتعاون مع الجهات المشاركة، حيث يمكن تقديم خدمات تدريب وإدارة المشروعات، وخدمات استشارية وخدمات تأسيس المشروعات والتمويل.





قدم نائب المحافظ الشكر لجميع الحضور على الافكار المطروحة، وذلك بحضور المستشار العسكري للمحافظة، وكافة الجهات التنفيذية المعنية.