إيران وأمريكا وإعلان وفاة الدبلوماسية.. كيف يرضي بايدن واشنطن وطهران والرياض وتل أبيب؟.. ولماذا لا يستطيع العودة للاتفاق النووي؟

* بايدن يعود إلى نهج أوباما ولكن بمظهر أكثر قوة

* انتخابات الرئاسة الإيرانية .. البديل سيكون أكثر تشددًا

* تحذيرات لـ بايدن من العودة للاتفاق النووي الحالي





تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن، منصبه بوعود بالعودة إلى الدبلوماسية مع إيران، لكن تصميم كلا الجانبين على عدم الظهور بمظهر ضعيف يهدد احتمالات تحقيق تقدم سريع.





وفي تقرير لها بعنوان "بايدن وإيران يظهران قوتهما..والدبلوماسية تتعثر"، قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، إنه في غضون أيام قليلة، رفضت إيران عرضًا أمريكيًا للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لإحياء اتفاقية نزع السلاح النووي لعام 2015؛ الاتفاق النووي، وأمر بايدن بشن غارات جوية مميتة في سوريا ضد الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران التي يُلقى باللوم عليها في الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق.





بالنظر إلى التاريخ المضطرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال الخبراء إنه من السابق لأوانه إعلان وفاة الدبلوماسية الأخيرة - لكنهم حذروا من أن النافذة السياسية لكلا البلدين تضيق.





قالت تريتا بارسي، التي ألفت كتاب عن جهود الرئيس السابق باراك أوباما لتأمين اتفاق 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إن بايدن، على عكس رئيسه السابق، بدا مصممًا على تخفيف التكاليف السياسية من خلال إظهار أنه قوي.





قالت بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول،إن "الرسالة هي أن إدارة بايدن تحاول القيام بنوع من التغيير في خطة العمل الشاملة المشتركة دون إغضاب الجمهوريين والإسرائيليين والسعوديين. وهذا مستحيل. تنتقد إعطاء الولايات المتحدة الأولوية للعمل العسكري".





وأضافت:"إذا أمرت إيران بشن الهجمات في العراق لكسب النفوذ، فإن ذلك كان سوء تقدير هائلا، لذلك أعتقد إلى حد ما أنه من المفهوم تماما أن إدارة بايدن تشعر بالحاجة إلى الرد. لكن الرسائل - التي كانت في الغالب تهدف لطمأنة السعوديين - هي المكان الذي يصبح فيه الامر مربكًا".





جاءت الضربات في الوقت الذي أشار فيه المسؤولون الأمريكيون إلى دور المملكة العربية السعودية في مواجهة إيران، منافستها الإقليمية، وأشاد نواب الحزب الجمهوري المنافس ببايدن على الضربات السورية بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض انتخاباته الأخيرة في وقت لاحق من هذا الشهر، من أشد المعارضين لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث حشد علنا ​​خصوم أوباما المحليين.





إظهار النفوذ





قالت باربرا سلافين، مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر سويسرا، وسيطها الطبيعي، مفادها أنها تعتبر الضربات في سوريا متناسبة وتتوقع أن تكون. نهاية الدورة.





وقالت سلافين إنه من المحتمل ألا تريد الحكومة الإيرانية أن تبدو حريصة بشكل مفرط على استئناف المحادثات مع خصمها اللدود.





واعتبرت أن الضربات مصممة من أجل القول "حسنا، لديك نفوذ، ولدينا نفوذ أيضًا".





انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، التي قلصت فيها إيران أنشطتها النووية بشكل كبير مقابل وعود بالإغاثة الاقتصادية، وفرضت عقوبات كاسحة تهدف إلى إضعاف الدولة الدينية.





أصرت إيران على رفع العقوبات قبل أن تتراجع عن خطوات خارج الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة التي اتخذتها احتجاجًا.





قالت سلافين إن الولايات المتحدة بحاجة إلى القيام ببعض الإيماءات تجاه إيران مثل السماح لها باستعادة الأموال المجمدة في عهد ترامب.





وقالت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي إنها وافقت على إلغاء تجميد مليارات الدولارات التي تدين بها لطهران مقابل مشتريات نفطية سابقة لكنها تنتظر موافقة الولايات المتحدة.





معارضون في كلا البلدين





اتخذت إدارة بايدن خطوات رمزية فقط حتى الآن بما في ذلك القول إنها لم تعد تعتقد أن الأمم المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران - وهو موقف لإدارة ترامب تم رفضه على نطاق.





عاد ترامب إلى المسرح العام بعد استراحة قصيرة من خطاب ألقاه يوم الأحد إلى مؤتمر محافظ، وأشار على ما يبدو إلى التحول عندما اتهم فريق بايدن بعدم كونهم "رجال أعمال جيدين".





وقال ترامب:"سحبت الإدارة الجديدة من جانب واحد عقوباتنا المعوقة على إيران، وتنازلت بحماقة عن كل نفوذ أمريكا قبل بدء المفاوضات".





حذر كبار الجمهوريين في خمس لجان رئيسية في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ماركو روبيو، برسالة إلى بايدن من أي تخفيف للعقوبات أو إلغاء تجميد الأموال قبل المفاوضات، وأصروا على اتفاقية جديدة بدلًا من الاتفاق النووي الحالي.





وبينما أقروا باحتمالية أن يتابع بايدن الدبلوماسية، قالوا إن الولايات المتحدة "لا ينبغي أن تخضع للإلحاح المصطنع أو المواعيد النهائية، ولكن ينبغي أن تتخذ نهجًا مدروسًا ومدروسًا مع إيران".





تجري إيران انتخابات في عام 2021 يبدو من المرجح أن تجلب رئيسًا يتخذ موقفًا أكثر تشددًا مع الغرب من الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي جازف سياسيًا بالتفاوض مع أوباما.





قالت سلافين إنها الولايات المتحدة وإيران:"الأمر ليس سهلًا أبدًا. لقد رأينا سلوكًا ذكوريًا غير ناضج على كلا الجانبين مرارًا وتكرارًا".



