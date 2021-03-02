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رياضة

الزمالك عن التعادل أمام دجلة: شيء محبط.. والمشكلة ليست في رحيل مصطفى محمد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:02 ص
لقاء الزمالك ودجلة
لقاء الزمالك ودجلة
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حسام الحارتي
علق عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على تعادل الفريق أمام وادي دجلة، أمس، قائلا: "شي محبط ويجب تصحيح المسار".
وقال عصام سالم في تصريحات هاتفيه لفضائية "أون تايم سبورتس":الزمالك لم يسجل في ٣ مباريات والمشكلة ليس لها علاقة برحيل مصطفي محمد".

وتابع:" إهدار الفرص السهلة أزمة الزمالك الحالية ويجب تصحيح الأخطاء في أقرب وقت".

واوصل:" إهدار الفرص امر في غايه الخطورة والمنافسة على البطولات الكبري لا تتحمل الإخفاق أو التعادلات".

وطالب عصام سالم اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة النظر في قرارات تحمل نفقة المسحة الطبيه الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس كورونا قبل خوض المباريات. 

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