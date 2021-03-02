آبل تفتح جميع متاجرها الـ 270 من جديد.. ولكن بشروط

في قرار مفاجئ أعلنت شركة آبل الأمريكية إعادة فتح جميع متاجرها الرسمية داخل الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، والبالغ عددها 270 متجرا، و لكن ليس كطبيعة العمل المعتادة وإنما بشروط.









وبحسب موقع فون آرينا التقني، يبدو أن الاحتفال بمبيعات أحدث هواتفها الذكية آيفون 12 جاء بالعديد من المفاجآت، حيث من المتوقع أن تتخطي مبيعات الهتاف شقيقه السابق آيفون 11، الذى حقق أعلى مبيعات فى العالم بالعام الماضي، فكان القرار بإعادة فتح المتاجر من جديد.









جري إغلاق متاجر آبل العام الماضي منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بشكل موسع في مارس الماضي، فكان التوجه للمتاجر من خلال الحجز "أونلاين" فقط، و مع استمرار ارتفاع أرقام الإصابات تم إغلاق المتاجر تمامًا، و الاكتفاء بشراء وتوصيل المنتجات "أونلاين".









وقالت آبل:" قررنا إعادة فتح متاجرنا بالكامل للعمل، ولكن فقط لاستلام أجهزتك التى قمت بشرائها اونلاين، أو لإصلاح جهازك الذى تواصلت لأجله بنفس الطريقة، نود خدمتكم كالمعتاد و لكن الظرف الراهن يلزمنا بهذه الإجراءات".









وأكدت على جميع المستهلكين والعاملين أيضًا بمتاجرها على اتخاذ الإجراءات وارتداء الأقنعة "الكمامات"، بالإضافة للتباعد الكافي لضمان سير العمل على أفضل وجه دون وقوع أي خسائر من خلال انتقال العدوي.