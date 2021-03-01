بتخفيض ضخم.. اشترى آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2500 جنيه فقط

لطالما أراد عشاق هاتف آيفون الأشهر فى العالم اقتناء الإصدارات الصغيرة منه، لأن حجمها هو الأكثر ملائمة لحجم أيديهم، و بالطبع مع التصميم المبهر و الأداء السلس، بينما العيب الأبرز فى أسعار منتجات آبل المرتفعة، و مع هذا العرض تستطيع شراء آيفون 7 بأقل سعر ممكن.
وفقًا لموقع تك رادار التقني، أتاح موقع ايباى الشهير للبيع بالتجزئة الإلكترونية، عرضًا لشراء نسخة مجددة لهاتف 7 iPhone سعة 128 جيجابايت مقابل 160 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2500 جنيه مصري.
تستطيع شراء نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 باللون الأسود بفضل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14، ومقاوم للماء والغبار.
يذكر أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a10.
و يمتلك هاتف iPhone 7 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.