استشاري تغذية: كل أدوية منع الحمل تزيد الوزن لهذا السبب

حذر الدكتور هاني جبران استشارى السمنة والنحافة، من عمليات ربط المعدة، لأن لها مضاعفات تصل إلى الوفاة، وهي تشبة لعبة القمار، إما أن تعيش أو تموت.





وتابع جبران، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء dmc والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،: "مريض السمنة يجب أن يخضع لتحاليل أولا لمعرفة سبب إصابته بالسمنة، حيث أن الوزن يمكن أن يكون زيادة مياه أو انخفاض العضلات في الجسد، وتعاطي الأدوية لإنزال المياه خطأ، وخطر جدا لأنه يعرضه للإصابة بالكثير من الأمراض، ويقلل مناعة الجسم.





وأشار استشاري السمنة والنحافة، إلى أن البعض يقول إن المشروبات تزيد من الحرق، و«لكن لو شربت جردلين جنزبيل كل يوم، من غير رياضة مفيش حرق، ومفيش حرق من غير رياضة".





ونوه بأن كل أدوية منع الحمل تزيد الوزن؛ لأنها تحبس المياه داخل الجسم، وتفتح الشهية للطعام.