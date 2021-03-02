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منوعات

صدمة.. لقاح كورونا لا يصلح لهؤلاء الأشخاص

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:27 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
حذر العلماء من أن لقاح فيروس كورونا المستجد  الذي تصنعه شركة فايزر قد يكون أقل فعالية لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقال باحثون في إيطاليا، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة قد يحتاجون إلى جرعات أكبر ، أو جرعة إضافية أخرى ، لحمايتهم من الفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

ويوضح الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص الأصحاء الذين يعانون من زيادة الوزن الشديد؛ فإن العاملين في مجال الرعاية الصحية قاموا بتوليد نصف الأجسام المضادة فقط لدرء Covid-19 بعد تلقي جرعتين من لقاح فايزر.

جدير بالذكر أن الأجسام المضادة عبارة عن بروتينات تقاوم الفيروسات، يمكنها إيقاف عدوى الفيروس المستجد، وهم جزء رئيسي من جهاز المناعة ولكن هناك أجزاء أخرى أيضًا.

وتعتبر هذه ضربة مزدوجة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الشديد لأنهم يعتبرون بالفعل أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو الموت إذا أصيبوا بالفيروس.

ويقول العلماء إن هذا قد يرجع إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة للإصابة بحالات صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر.

ويتم تعريف السمنة على أنها أن يكون مؤشر كتلة الجسم أعلى من 30، وقال الخبراء إنه من المعروف أيضًا أنه يعيق فعالية اللقاحات حيث أشارت الأبحاث السابقة إلى أن لقاح الإنفلونزا يمكن أن يكون نصف فعاليته في الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن الشديدة.

ووفقًا للخبراء ، يمكن أن يؤدي حمل الوزن الزائد إلى التهاب الجهاز المناعي باستمرار مما يضعف وظائفه، وعند الأشخاص الأصحاء ، يتسبب ذلك في حدوث الالتهاب فقط عندما يقاوم الجسم عدوى.
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