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أخبار العالم

تطوان تغرق.. كوارث في مدينة مغربية بسبب الأمطار.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:00 ص
تطوان المغربية
تطوان المغربية
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قسم الخارجي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لغرق مدينة تطوان شمال المغرب، بسبب الأمطار الغزيرة. 

وانتشر هاشتاج "تطوان_تغرق" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادلوا الفيديوهات والصور لغرق الشوارع بالمياه بالمدينة. 

وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مياه الأمطار تسبب في انهيار جدران بعض المؤسسات في المدينة، بالإضافة إلى غرق الشوارع بالمياه. 

وأشارت الصحف إلى تسبب مياه الأمطار في غرق العديد من المنازل، وجرف بعض السيارات. 

ويظهر في شرائط الفيديو المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غرق غالبية شوارع المدينة بمياه الأمطار. 
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